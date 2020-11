LENGKAP! Jadwal Liga Champions Matchday 3, Big Match Real Madrid vs Inter Milan, RB Leipzig vs PSG

POS KUPANG, COM - Lengkap! Jadwal Liga Champions Matchday 3, Big Match Real Madrid vs Inter Milan, RB Leipzig vs Paris Saint-Germain ( PSG ).

Jadwal Liga Champions matchday 3 babak fase grup akan berlangsung pekan ini menyuguhkan big match Real Madrid vs Inter Milan.

Jelang laga Real Madrid vs Inter Milan Liga Champions pekan depan, tim berjuluk Nerazzurri (Inter Milan) mengonfirmasi penyerang mereka, Romelu Lukaku, mengalami cedera otot paha kiri.

Kepastian itu disampaikan Inter Milan lewat laman resminya pada Kamis (29/10/2020).

Inter Milan mengungkapkan cedera itu dialami Lukaku setelah pertandingan Liga Champions kontra Shakhtar Donetsk pada Selasa (27//10/2020).

"Romelu Lukaku menjalani pemindaian MRI di Humanitas Institute di Rozzano pagi ini menyusul masalah yang muncul selama pertandingan Liga Champions melawan Shakhtar Donetsk," tulis Inter Milan.

"Hasil scan menunjukkan bahwa dia mengalami ketegangan otot pada paha kirinya. Kondisinya akan dipantau setiap hari."

Kondisi tersebut membuat Romelu Lukaku diprediksi bakal absen saat Inter Milan bersua Parma di pentas Liga Italia akhir pekan nanti.

Selain itu, Lukaku juga terancam tidak bisa membela Inter Milan saat melakoni laga sengit melawan Real Madrid di fase grup Liga Champions.

Duel kontra Real Madrid dijadwalkan berlangsung pada Rabu (4/11/2020) dini hari WIB.