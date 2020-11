Dua Sekolah Di Kota Kupang Ikut Ambil Bagian Dalam Science Film Festival

POS-KUPANG.COM | KUPANG--Dua sekolah di Kota Kupang turut mengambil bagian dalam Science Film Festival Indonesia yang diselenggarakan oleh Goethe Institut Indonesien pada tanggal 20 Oktober hingga 6 November mendatang.

Kedua sekolah tersebut adalah Sekolah Menengah Pertama Katolik (SMPK) St. Yoseph Naikoten dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Kupang yang telah mengikuti sesi dalam festival tersebut pada Jumat (30/10/2020) secara daring.

Dalam kegiatan tersebut para peserta diberi waktu untuk menonton sejumlah video, kemudian dipersilahkan memilih dua diantaranya untuk dilanjutkan dengan praktikum.

Salah satu guru SMPK St. Yoseph, Naikoten, Afrianto T. L. Sogen, S.Pd menjelaskan, film yang diputar berkaitan dengan masalah lingkungan dan sains.

"Setiap sekolah ambil dua praktikum terus nanti pilih film jadi tim kita pilih penjernihan air dengan pencegahan penyebaran virus. Jadi itu kayak percobaan kalau kita menggunakan sabun bagaimana reaksi virus seperti itu" ujar Ryan.

Untuk NTT sendiri ada tiga kota yang turut mengambil bagian dalam festival tersebut yakni Kota Kupang, Waingapu dan Maumere.

"Kota Kupang ada dua sekolah jadi hari Jumat itu ada dua sesi untuk Kota Kupang, sesi pertama SMPK St. Yoseph, sesi kedua SMAN 5" kata Ryan.

Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama 4 mitra utama yakni Universitas Paramadina, Universitas Katolik (Unika) Atmajaya, Embassy of the Federal Republic of Germany, Jakarta dan Schulen Partner der Zukunft.

Adapun kota tempat diselenggarakan festival ini adalah Ambon, Bali, Bandung, Bogor, Bondowoso, Jakarta, Jayapura, Kupang, Malang, Manado, Mataram, Matauli Pandan, Maumere, Medan, Pontianak, Salatiga, Sidoarjo,Sorong, Supiori, Surabaya,Tangerang,Tomohon, Waingapu dan Yogyakarta.