Selama Ini Dikira Bujang,Ternyata Chef Juna Duda, Sang Juri Masterchef Pernah Nikah dengan Wanita AS

Hal itu terungkap langsung dari mulut Chef Juna dalam kanal youtube Deddy Corbuzier, Minggu (1/11/2020).

Pernikahan Chef Juna dengan wanita Amerika itu berakhir di tahun 2009 silam.

Namun begitu, hingga kini Chef Juna justru malah berteman baik dengan mantan istrinya.

"I was married. I divorced in 2009 (Aku pernah menikah dan cerai di tahun 2009), gua pindah ke Indonesia tahun 2010," ucap Chef Juna seperti Grid.ID kutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Minggu (1/11/2020).

"My ex wife is American, but we still good friend (Mantan istriku adalah orang Amerika, tapi kami masih berteman baik)," ucapnya lagi.

Menurut Chef Juna , pernikahan dengan wanita Amerika itu pupus lantaran sulit bertemu.

Pasalnya, Chef Juna dan sang mantan istri menekuni profesi yang sangat jauh berbeda.

"Gak pernah ketemu. Dia anesthesiologist. Dia kerja di cancer hospital number one in the world, MD Anderson (rumah sakit kanker nomor satu di dunia, MD Anderson)," ujarnya.

"Dia jam setengah lima harus sudah ke rumah sakit, jam 6 sore udah pulang, jam 8 udah tidur. Gua baru pulang jam 1 pagi. Dia berangkat pagi, gua baru bangun jam 8."

"Ya gak pernah ketemu, kasian juga. Akhirnya kita divorce (cerai) baik-baik. We still friends (Kami masih berteman)," pungkas Chef Juna.

