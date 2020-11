Jadwal Liga Italia Serie A Malam Ini: Udinese vs AC Milan, Spezia vs Juventus dan Roma vs Fiorentina

POS-KUPANG.COM - Silakan menonton pertandingan-pertandingan sepakbola Liga Italia Serie A, Minggu (1/11/2020) malam ini.

Jadwal Serie A Liga Italia 2020-2021 malam ini akan mempertemukan Udinese vs AC Milan, Minggu (1/11/2020).

Selain itu, malam ini juara bertahan Juventus akan menjajal Spezia dan AS Roma menjamu Fiorentina.

Jadwal lengkap Serie A Liga Italia 2020-2021 malam ini tercantum di akhir artikel.

Sementara itu, AC Milan kini tengah menjadi buah bibir di Serie A Liga Italia.

Klub berjuluk I Rossoneri ini secara konsisten menunjukkan performa gemilang.

Rossoneri baru saja menggilas Sparta Praha di lanjutan fase grup Liga Eropa di Stadion San Siro, Jumat (30/10/2020).

Tim asuhan Stefano Pioli menang 3 gol tanpa balas, yang diciptakan oleh Brahim Diaz, Rafael Leao, dan Diogo Dalot.

Kemenangan tersebut membuat laju impresif AC Milan semakin tak tertahan, yakni 23 laga tanpa menelan kekalahan.

Ibarat sudah lupa caranya kalah, Stefano Pioli selaku pelatih AC Milan membongkar resep rahasia dibalik performa gemilang tim berjuluk Rossoneri tersebut.