Terlanjur Viral Kabar Nikahi Venti Figianti, Kiwil Buka Suara Pastikan Rohimah Istri Satu-satunya

Kiwil membantah telah menikah siri dengan Venti Figianti di Bandung.

Baca juga: Tak Kalah dari Meggy Wulandari,Kiwil Nikahi Janda 2 Anak,Ini Pengakuan Mengejutkan Kerabat Isteri

Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube beepdo, Kamis (29/10/2020).

Kiwil menegaskan bahwa tidak adanya pernikahan antara dirinya dan Venti.

Lebih lanjut, Kiwil juga memastikan tidak ada wanita lain di hatinya selain istri pertamanya, Rohimah.

Kiwil ditemui bersama istrinya, Rohimah di gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2020). (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

Ia menambahkan Rohimah adalah istri satu-satunya saat ini.

"(Rohimah) One and only. Insya Allah nggak ada yang lain," ucap Kiwil.

Pengakuan Kiwil itu langsung di-amini oleh Rohimah.

Sempat terkejut dengan kabar Kiwil menikah lagi, kini Rohimah mengaku lega bisa menjadi satu-satunya istri di hati sang suami.

Baca juga: Pernah Jijik Pada Kiwil Lantaran Hal ini, Meggy Wulandari Tak Ingin Bahas Masa Lalu: Seperti Neraka!

Sebelumnya, paman Venti, Khoirul Huda secara blak-blakan mengaku bila keponakannya, memang benar telah dinikahi oleh Kiwil.

Hal itu diungkapkan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KH INFOTAINMENT, Jumat (23/10/2020).

"Betul, menikah secara agama. Yang menikahkannya itu Ustadz Hasan," terangnya.