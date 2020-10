Renungan Harian Katolik, Jumat 30 Oktober 2020

Kita dan Aturan (Lukas: 14:1-6)

Oleh: RD. Hironimus Nitsae

POS-KUPANG.COM - Salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan kepada kita adalah, aturan sebenarnya diperuntukkan bagi kita atau kita diperuntukkan bagi sebuah aturan?

Ada hal berbeda yang dapat kita maknai secara berbeda dari kacamata pertanyaan ini. Jika kita untuk sebuah aturan, maka sebagai risikonya kita menjadi pribadi yang tinggal stagnan tanpa ada perubahan berarti memaknai hidup.

Sebaliknya, jika aturan untuk kita, maka kita bisa menjadi pribadi yang lebih bisa menghargai hidup dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalamnya.

Perdebatan antara Farisi dan Yesus kali ini berada di seputaran tindakan yang terjadi di hari sabat. Bagi Farisi dalam pemahaman mereka tentang sabat selalu berkaitan dengan situasi tanpa kerja.

Termasuk ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit. Tindakan Yesus ini dikecam oleh Farisi karena bagi mereka itu melanggar hukum Sabat.

Bagi Yesus sejatinya, Sabat bukan untuk mengekang kehidupan seseorang. Karenanya Yesus menegaskan kembali kisah tentang hewan yang diselamatkan tepat di hari Sabat karena jatuh ke dalam sumur dan tindakan menyembuhkan seorang manusia. Jika hewan saja dipelihara bahkan diselamatkan bagaimana mungkin tidak dengan manusia.

Bagi Yesus, tindakan pada hari sabat selalu-lah tentang kesembuhan, keselamatan dan kehidupan yang mengatasi segala aturan. Aturan yang dibuat seyogianya tidak menghukum kemanusiaan seseorang. Aturan seharusnya menjadikan manusia sungguh sangat manusiawi.

Tuhan, jadikanlah kami pribadi yang paham tentang hukum-Mu agar kami sungguh menjadi manusia to be dan bukan sebaliknya menjadi manusia to have.

