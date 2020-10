Lama diam, El Rumi ungkap alasan menangis sesenggukan di Pernikahan Maia Estianty dan Irwan Mussry

Berbeda dari Al Ghazali dan Dul Jaelani yang tampak cool menyaksikan Maia Estianty menikah lagi, El Rumi malah nangis sesenggukan. Padahal El Rumi mengaku, ia bukan tipikal yang mudah menangis.

Hal itu diakui El Rumi dalam tayangan YouTube Maia Aleldul TV, Kamis (29/10/2020).

"Jadi aku tuh sebenernya orangnya jarang nangis. Aku biasanya kalo punya masalah, aku sendiri," ujar El seperti Grid.ID kutip.

Mantan kekasih Marsha Aruan ini tak mengerti tangisannya pecah saat menyaksikan sang bunda dipinang Irwan Mussry.

Namun begitu, El menandaskan bahwa tangisnya tersebut merupakan tangisan kebahagiaan.

"Tapi gak tahu kenapa pas nikahan bunda ini aku nangis. Tapi sebenernya lebih ke nangis terharu sih," ujarnya.

Ya, El tak kuasa menahan haru saat sang kakek menyerahkan bundanya ke Irwan Mussry.

"Jadi pas ngeliat eyang bapak ucapin sah ke daddy, aku gak tahu kenapa, out of nowhere air mata keluar sendiri dan tiba-tiba nangis sesenggukan," jelas El.

"Itu mungkin nangis terparahku semenjak 10 tahun terakhir kali ya."

"Tapi nangisnya nangis terharu dan aku juga seneng pas waktu itu ada yang udah meminang bunda dan Alhamdulillah semua senang," pungkas El.

Sebagai informasi, saat ini Maia Estianty tengah memperingati hari jadi ke-dua tahun pernikahannya dengan Irwan Mussry.

Maia resmi diperistri pengusaha jam tangan mewah itu pada 29 Oktober 2018 lalu di Mesjid Tokyo Camii, Jepang.

