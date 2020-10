Bak Drama Korea, Suami Direbut Pelakor, Kini Bidan Ini Kaya Raya & Keliling Eropa, Inilah Pesannya! 

POS-KUPANG.COM - Saat tahu suaminya Selingkuh, betapa sedih yang dirasakan wanita ini. Apalagi sang suami tak mau melepaskan wanita idaman lain itu.

Akhirnya, rumah tangga yang telah dibinanya selama delapan tahun itu berakhir.

Setelah kesedihannya berakhir, ia pun mulai menata kembali masa depannya.

Kisah kehidupan wanita ini mengingatkan kita pada Drama Korea yang pernah populer di Indonesia; The World of the Married.

Hidup mandiri ternyata tak membuat wanita yang berprofesi sebagai Bidan tersebut terus berada dalam keterpurukan. Ia pun bangkit dan membangun Bisnis Kuliner.

Dengan hasil jerih payahnya membangun bisnis dia bisa keliling Eropa. Kini, dia menjadi kaya raya.

Kisah hidupnya menjadi viral di media sosial.

Inilah cerita hidup wanita bernama Indah Susanti Wahyudi.

Dirinya kini menjadi kaya raya berkat Bisnis Kulinernya yang berkembang pesat.

Namun di balik kisah suksesnya, wanita yang berprofesi sebagai Bidan ini sempat mengalami keterpurukan.

Sumber keterpurukan itu rupanya berasal dari hancurnya rumah tangga yang sudah ia bina selama delapan tahun.

Hal itu ia ceritakan melalui video yang diunggah di akun Instagram-nya, @indaghsusan pada Selasa (27/10/2020).

Dalam video tersebut, Susan menceritakan ia di- Selingkuhi oleh suaminya setelah delapan tahun menikah.