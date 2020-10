Atta Halilintar Rasa Diintimidasi Ivan Gunawan Gegara Hal Ini

POS-KUPANG.COM - Sempat dikira melakoni pacaran settingan, Atta Halilintar membuktikan keseriusannya pada Aurel dengan melamar sang kekasih tepat pada tanggal 10 Juli 2020 lalu.

Namun, apa jadinya jika jalinan cinta dua insan itu justru diragukan oleh Ivan Gunawan hingga meledeknya hanya settingan belaka?

Melalui sambungan video, Ivan mengklarifikasi kabar mundurnya tanggal pernikahan keduanya dalam acara ‘OOTD (Obrolan of The Day)’ yang diunggah di kanal YouTube TRANS7 Official, Selasa (27/10/2020).

Ivan Gunawan yang menjadi presenter dalam acara tersebut, mengundang Atta Halilintar sebagai bintang tamu.

Ia pun langsung membahas hubungannya dengan putri keluarga musisi Anang Hermansyah yang sempat disebut settingan.

"Ta, aku penasaran deh, sejauh mana sih sekarang percintaan Atta sama Aurel? Aku pikir Atta sama Aurel tuh benar-benar settingan demi naikin pamor deh,” celetuknya.

Atta langsung membantah lantaran menurutnya karakter Aurel yang impulsif tak bisa diajak berpura-pura.

"Aurel tuh tipikal orangnya enggak bisa disetting, dan aku juga enggak pernah punya hubungan settingan," aku Atta Halilintar.

"Kalau misalnya sama Aurel setiap hari pasti berkomunikasi dong, video call gitu. Coba video call Aurel dong, gue udah lama enggak liat Aurel,” singgung Ivan Gunawan.

"Emang udah janjian tadi kita mau video call?" tanya Atta.

"Enggak, belum. Enggak apa-apa emang kenapa, emang repot harus pakai janjian? Punya enggak nomor Aurel?" balas Ivan.

