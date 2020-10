Unit Laka Polres Sikka Reka Ulang Laka Pikap Terobos Lampu Merah yang Tewaskan 2 Warga

POS-KUPANG.COM | MAUMERE - Unit Laka Polres Sikka terus mengusut peristiwa laka lantas di Perempatan Lampu Merah Tugu Mof, Jalan El Tari Maumere, Sabtu (24/10/2020) pagi.

Dalam peristiwa laka ini dua warga tewas, satu luka berat dan enam luka ringan.

Atas kejadian itu, Unit Laka pada Selasa (27/10/2020) sore melakukan reka ulang peristiwa naas tersebut.

Reka ulang ini dipimpin Kanit Laka Polres Sikka, Bripka Andi Rusdi dan anggotanya.

"Reka ulang ini untuk memperjelas gambaran proses-proses awal terjadinya kecelekaan,

pengemudi pikap Dediamus Piki (30), warga Wolowona, Desa Bu Tana Lagu, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende juga diikut sertakan dalam olah TKP guna menentukan titik awal terjadinya kecelakan , menentukan posisi jatuhnya korban dan posisi akhir dari kendaraaan yang terlibat kecelakaan lalu lintas," kata Kapolres Sikka, AKBP Sajimin melalui kanit Laka, Bripka Andi Rusdi kepada wartawan di Jalan El Tari Maumere, Selasa (27/10/2020) sore.

Ia menjelaskan, sopir pikap dihadirkan saat reka ulang karena pihaknya ingin mendengar penjelasan sang sopir saat kejadian agar jelas peristiwanya.

Di mana dalam peristiwa ini sopir pikap menerobos lampu merah lalu menabrak sepeda motor di perempatan Jalan El Tari Maumere.

Sebelumnya diberitakan, laka lantas maut yang di Jalan El Tari Maumere tepatnya di Perempatan Tugu Mof, Sabtu (24/10/2020) pagi yang telah merenggut nyawa 2 korban jiwa , 1 warga luka berat dan enam lainnya luka ringan.

Kejadian yang bermula dari motor honda revo yang dikendarai Ferdinandus Sriyono berboncengan dengan Bernardino Nong Joel datang dari arah Pasar Alok (Barat) menuju ke arah Pasar Bongkar (Timur).

Sesampainya di tempat kejadian datang mobil pick up yang dikemudikan Dedimus Piki dan ditumpangi oleh tujuh orang datang dari arah selatan (Alfamart ) menuju ke arah utara dengan kecepatan tinggi

Pick up lalu menerobos lampu rambu lalu lintas sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan pengendara sepeda motor EB 2687 BN dan yang di bonceng serta penumpang mobil Pick Up daihatshu EB 8781 BJ mengalami luka-luka dan dilarikan ke RSUD TC. Hillers Maumere. Setelah mendapat perawatan medis penumpang mobil pick up atas nama Ignasius Mude Ignasius Mude (56), pensiunan PNS yang tinggal di Dusun Gana, Desa Bu Tana Lagu, Kecamata Lio timur, Kabupaten Ende

dan Bernardino Nong Joel (10), warga Jalan Wairklau, Maumere, meninggal dunia. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)