LIGA CHAMPIONS The Bavarian Waspada, Lokomotiv Moskow vs Bayern Munchen, Live Streaming Vidio.com

POS KUPANG, COM - Liga Champions Lokomotiv Moskow vs Bayern Munchen, The Bavarian waspada, Live Streaming Vidio.com.

Fase grup A Liga Champions memasuki pekan kedua yang menyajikan pertandingan Lokomotiv Moskow vs Bayern Munchen di RZD Arena.

Pertandingan Lokomotiv Moskow vs Bayern Munchen berlangsung pada Rabu (28/10/2020) dini hari, mulai pukul 00.55 WIB Live SCTV dan Vidio.com.

Link live streaming Lokomotiv vs Bayern Munchen tersedia di akhir artikel.

Pada pertandingan ini, Bayern Munchen yang bertindak sebagai tim tamu tak akan diperkuat salah satu bek sayap andalannya, Alphonso Davies.

Bek sayap andalan Bayern Munchen yang musim lalu turut berkontribusi atas gelar bergengsi Liga Champions dan Bundesliga ini mengalami cedera.

Alphonso Davies mendapat cedera setelah bermain selama 3 menit dalam kemenangan 5-0 Bayern Munchen atas Eintracht Frankfurt.

Dikutip dari laman Bavarianfootball, bek berusia 19 tahun ini mengalami cedera ligamen pada pergelangan kakinya.

Akibat cedera ligamen pada pergelangan kakinya tersebut, ia dikabarkan bisa menepi selama enam hingga delapan minggu.

Meskipun akan ditinggalkan Davies selama beberapa minggu ke depan, kedalaman skuad klub berjuluk The Bavarian tak perlu diragukan.