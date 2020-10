Selalu tampil mesra,bagaimana status hubungan Billy & Amanda? Tunggu klarifikasi di Silet Awards 2020

“Senang pastinya bisa menjadi nominasi Silet Awards 2020. Terlebih lagi ini merupakan pertama kalianya kita (Amanda dan Billy) sebagai pasangan menjadi nominasi penghargaan. Artinya banyak orang yang suka sama kita berdua,” terang Amanda Manopo.

Sama halnya dengan Amanda, Billy pun merasa bahagia bisa masuk menjadi nominee di Silet Awards 2020. “Tandanya berarti banyak orang yang sayang dan dan memperhatikan kita bedua sebagai pasangan,” ucap Billy. Baca juga: Asyik Komentari Foto Billy Syahputra, Ayu Ting Ting Disemprot Nassar: Mulutnya Jahat

Kedekatan keduanya diawali dari pertemuan di sebuah acara televise, mulai dari situ Billy membangun keakraban dengan Amanda. Namun seperti apa hubungan Billy dan Amanda sesungguhnya?

Pada Malam Puncak Silet Awards 2020, Billy dan Amanda akan memberikan Klarifikasi terkait hubungan mereka selama ini. Namun terlepas dari klarifikasi apa yang akan diberikan Billy dan Amanda nanti, di malam puncak pnghargaan nanti, Billy dan Amanda memiliki harapan yang tersendiri.

“Harapannya, siapapun yang menang nantinya yang penting bagi kita adalah, kita sudah menang di hati dan saling memiliki,” ucap Amanda.

“Harapan dan doa kedepannya untuk saya dan pasangan, semoga kita berdua lancar setiap melakukan apapun dan sehat sehat paling penting,” tambah Billy.

Jangan lupa, Silet Awards 2020 akan tayang secara langsung di Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) pada Selasa, 27 Oktober 2020 mulai pukul 21.15 WIB.

Selain penyerahan penghargaan, Malam Puncak Silet Awards 2020 juga akan dimeriahkan oleh beberapa performer, diantaranya BCL, Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya, Rizki Ridho serta penampilan Rommy Rafael dan magician Bow Vernon. Host untuk acara malam puncak nanti adalah Ayu Dewi dan Jessica Iskandar.

Bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi memilih artis atau favoritnya menjadi juara dalam Silet Awards 2020 bisa melakukan vote dengan cara sebagai berikut.

INSTAGRAM

1. Follow Instagram @officialrcti

2. Pilih posting-an kategori untuk vote

3. Like posting-an tersebut

4. Vote dengan cara comment di posting-an kategori yang ada, dengan format:

#VOTESILETAWARDS2020Kode Nominasi

5. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategori per hari (Dapat melakukan vote kembali keesokan harinya)

6. Periode vote: 6 Oktober - 26 Oktober 2020 (Pukul 00.00 WIB)

FACEBOOK

1. Like Fanpage RCTI

2. Pilih dan like posting-an yang terdapat pada wall Fanpage

3. Vote dengan cara comment di posting-an kategori yang ada, dengan format:

#VOTESILETAWARDS2020 Kode Nominasi

4. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategori per hari (Dapat melakukan vote kembali keesokan harinya)

5. Periode vote: 6 Oktober - 26 Oktober 2020 (Pukul 00.00 WIB)

RCTI+

1. Download Aplikasi RCTI+ dan registrasi menggunakan email atau nomer HP

2. Pilih banner Silet Awards 2020

3. Baca term and condition dan pilih setuju

4. Pilih kategori yang ingin di voting

5. Pilih nominasi yang ingin di voting

6. Periode vote: 6 Oktober - 26 Oktober 2020 (Pukul 00.00 WIB).

7. Voting sebanyak-banyaknya

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Billy dan Amanda Bakal Klarifikasi di Silet Awards 2020

https://www.tribunnews.com/seleb/2020/10/26/billy-dan-amanda-bakal-klarifikasi-di-silet-awards-2020