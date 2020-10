BURUAN, Ada Promo Ulang Tahun ke-41 KFC Diskon 50 Persen 7 Potong Ayam Hanya Rp 59 Ribuan,Cek Syarat

POS-KUPANG.COM - Kamu penggemar ayam krispi KFC? Ada kabar gembira!

Menjelang ulang tahun ke-41, KFC memberikan promo spesial dengan diskon hingga 50 persen. Buruan jangan sampai ketinggalan.

Selama promo berlangsung, kamu bisa mendapatkan 7 potong ayam KFC dengan harga Rp 59.091, belum termasuk pajak.

Harga normal paket 5 potong ayam KFC ini Rp 117.726

Promo berlaku selama 3 hari mulai Senin-Rabu (26-28/10/2020).

Berlaku untuk dine-in, take away, drive thru, home service, KFC box hingga GrabFood atau GoFood.

Promo ini tidak berlaku untuk seluruh outlet bandara Soekarno-Hatta dan KFC Catering.

Sebagai informasi, untuk take away akan dikenakan biaya tambahan.

Tidak berlaku pembelian menggunakan voucher GiftN.