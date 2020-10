NONTON Liga Italia Live RCTI dan BeIN Sports Malam Ini, Ada Juventus vs Verona & AC Milan vs AS Roma

Jadwal Liga Italia Live RCTI dan BeIN Sports Hari Ini, Ada Juventus vs Verona & AC Milan vs AS Roma

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga Italia bisa diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports & Siaran Langsung RCTI hari ini Minggu 25 Oktober 2020 hingga Senin 26 Oktober 2020. Ada Juventus vs Verona dan AC Milan vs AS Roma.

Jadwal Liga Italia minggu ini via Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports menyajikan pertandingan seru pertemuan Juventus vs Verona dan AC Milan vs AS Roma.

Siaran Langsung Liga Italia minggu ini tersaji di Bein Sports dan Siaran Langsung RCTI.

Melalui akun instagram resmi RCTI Sabtu (24/10/2020), siaran langsung dan Live Streaming RCTI akan kembali menayangkan Liga Italia Serie A.

Kemudian ada laga Juventus vs Verona yang disiarkan RCTI pada Senin, 26 Oktober 2020 dinihari.

Jadwal Liga Italia pekan 5 Di RCTI akan ditutup big matc antara pemuncak Klasemen Liga Italia AC Milan vs AS Roma pada Selasa, 27 Oktober 2020.

Sementara laga-laga menarik di Liga Italia pekan 5 lainnya seperti Genoa vs Inter Milan bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 2.

AC Milan terus menunjukkan peforma apik dengan mengemas rekor 21 pertandingan tak terkalahkan.

Terakhir mereka menang 1-3 dari tuan rumah Glasgow Celtik di Liga Eropa.