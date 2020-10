Kabar Mengejutkan dari Khabib Nurmagomedov Usai Kalahkan Gaethje, The Eagle Pensiun Karena Sang Ayah



POS-KUPANG.COM - Kabar gembira sekaligus menyedihkan datang dari Khabib Nurmagomedov. Bahagia karena Khabib Nurmagomedov berhasil kalahkan lawannya Justin Gaethje dalam laga perebutan gelar kelas ringan pada UFC 254. Namun di waktu bersamaan, Khabib Nurmagomedov juga mengumumkan kabar sedih.

Petarung dengan julukan The Eagle itu mengumumkan harus mengundurkan diri atau pensiun dari olahraga yang te;ah membesarkan namanya tersebut.

Khabib Nurmagomedov mengundurkan diri karena alasana sang ayah.

Ia mengaku tak bisa terus melanjutkan kariernya di ajang MMA tanpa sang ayah yang telah meninggal beberapa waktu lalu.

Laga bersejarah antara Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje pada Minggu 25 Oktober 2020 berlangsung di Yas Island, Abu Dhabi.

Pertarungan The Eagle (Juara Bertahan Kelas Ringan) vs The Highlight (Juara Interim) menjadi satu di antara duel terbesar dalam sejarah UFC.

Pertarungan UFC 254 melawan Justin Gaethje ini menjadi pertandingan ke-29 bagi Khabib di sepanjang kariernya yang sempurna pada ajang MMA.

Sosok berjuluk The Eagle itu mempunyai catatan luar biasa dalam MMA dengan 28-0 atau 28 laga selalu menang, 12 di antaranya di UFC.

Di sisi lain, Gaethje mempunyai sedikit noda kekalahan dalam kariernya sebagai petarung MMA dengan rekor 22-2.

Jalannya Pertandingan