Usai Bersidang, Pengacara di TTS Ini Diciduk Polisi, Diduga Terlibat Kasus Pembunuhan 2016 Silam

POS-KUPANG. COM | SOE -- AT, salah seorang pengacara di Kabupaten TTS diciduk aparat kepolisian Polres TTS, Rabu (21/10/2020) usai mengikuti acara persidangan di pengadilan Negeri Soe. AT diciduk setelah sempat mencoba melarikan diri dengan melompati pagar gereja Efata Soe, tak jauh dari gedung Pengadilan Negeri Soe.

Kapolres TTS, AKBP Ariasandy, SIK yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim Polres TTS, Iptu Hendericka Bahtera mengatakan, AT selama ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus pembunuhan terhadap korban Frengki Be’is yang terjadi pada tahun 2016 lalu.

AT diduga ikut berperan dalam kasus tersebut berdasarkan keterangan dua orang terdakwa yang saat ini sudah menjalani masa hukuman di Rutan Soe. Dalam kasus tersebut, terdapat enam orang pelaku, dua pelaku sudah divonis hukum dan empat pelaku lainya berstatus DPO termaksud AT.

“Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan dua terdakwa dalam persidangan, diketahui AT juga terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap korban Frengki Be’is pada tahun 2016 lalu. AT ditangkap tak jauh dari gedung Pengadilan Negeri Soe usai mengikuti persidangan," ungkap Kasat Hendericka.

Usai ditangkap, AT langsung ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa di Mapolres TTS. AT juga langsung ditahan di Mapolres TTS untuk menjalani proses hukum selanjutnya. AT dijerat dengan pasal 170 dan pasal 338 KUHAP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.

“AT langsung kita tetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan langsung kita tahan,”ujarnya.

Kepada POS-KUPANG.COM, AT mengatakan, akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada dengan didampingi pengacaranya.

AT menceritakan dirinya ditangkap usai membela kliennya dalam sidang kasus Perdata di Pengadilan Negeri Soe. Usai mengikuti persidangan, dirinya hendak ke kantor Dinas P3A yang bersebelahan dengan kantor Pengadilan Negeri Soe untuk suatu urusan. Namun dalam perjalanan dirinya ditangkap aparat dari Polres TTS

"Saya siap ikuti proses hukum. Saya sudah hubungi pengacara saya agar dalam pemeriksaan berikutnya saya didampingi pengacara," sebutnya.

Untuk diketahui, Penangkap terhadap pengacara berinisial AT dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres TTS Iptu Hendricka bersama Kanit Pidsus Aipda Meks Klieng, Kanit Pidum Aipda Emil Pinga, Kanit PPA Bripka Peter Suan dan Kanit Buser Brigpol Jhon Taniu serta beberapa anggota lainnya. Setelah ditangkap AT langsung diperiksa sebelum dijebloskan ke sel tahanan Polres TTS. (Laporan Reporter Pos-Kupang.Com, Dion Kota)