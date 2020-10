Liga Champions SCTV, LINK Live Streaming  Real Madrid vs Shakthar Donetsk, Ajax vs Liverpool, SERU!

POS KUPANG, COM Saksikan Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming SCTV Liga Champions duel Real Madrid vs Shakhtar Donetsk dan Ajax Amsterdam vs Liverpool.

Jadwal Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming SCTV Liga Champions pertandingan Real Madrid vs Shakhtar Donetsk dan Ajax Amsterdam vs Liverpool mulai tayang malam nanti, Rabu 21 Oktober 2020 dan Kamis 22 Oktober 2020 dini hari.

Berikut Jadwal Liga Champions Siaran Langsung SCTV:

- Real Madrid vs Shakhtar Donetsk - Rabu 21 Oktober 2020 pukul 23.55 WIB

- Ajax Amsterdam vs Liverpool - Kamis 22 Oktober 2020 pukul 02.00 WIB

Link Live Streaming SCTV Liga Champions laga Real Madrid vs Shakhtar Donetsk dan Ajax Amsterdam vs Liverpool tersedia di akhir berita.

Sergio Ramos Absen

Kapten sekaligus bek Real Madrid, Sergio Ramos, dipastikan absen saat timnya menjamu Shakhtar Donetsk di fase grup Liga Champions 2020-2021.

Sergio Ramos sudah tidak ikut latihan bareng Real Madrid pada Selasa (20/10/2020).

Dia mengalami masalah pada lututnya dalam kekalahan 0-1 Real Madrid dari Cadiz di Liga Spanyol pada Sabtu (17/10/2020).