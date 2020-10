Chef Marinka: Patah Hati

POS-KUPANG.COM - CHEF Marinka merasa dunianya hilang karena patah hati setelah pertunangannya dibatalkan. Ketika itu Chef Marinka bahkan menolak bekerja selama lima bulan.

Peristiwa yang terjadi di tahun 2015 itu diceritakan kembali oleh pemilik restoran Mars Kitchen itu di vlog Daniel Mananta Network.

Marinka mengaku saat itu sangat mencintai tunangannya tersebut. Menganggap pria itu segalanya dan dunianya, Marinka harus menerima kenyataan hubungan mereka berakhir tiba-tiba.

"Gue paralyzed in four month, sampai akhirnya gue bilang sama manajer gue, 'sorry, gue enggak bisa kerja, kasih gue waktu,' sampai lima bulan gue enggak kerja," kata Chef Marinka, seperti dikutip dari vlog Daniel Mananta Network, Selasa (20/10/2020).

Dia menolak semua tawaran pekerjaan, kecuali yang sudah terikat kontrak. Selama lima bulan itu yang dilakukan Marinka hanya menangis karena merasa menjadi orang yang tak berguna. "Nangislah, gue bener-bener being useless banget," ucap perempuan kelahiran 1980 itu.

Di tengah keterpurukan itu dia mulai mencari Tuhan. Chef Marinka bertemu Daniel Mananta yang juga sedang mencari Tuhan.

"Gue thank God banget ketemu elu, dan kita sama-sama lagi mencari Tuhan, dan sama-sama tumbuh, jadi it really really helped," tutur Marinka. (kompas.com)