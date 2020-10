Nonton Serie A Liga Italia Malam Ini AS Roma vs Benevento, Spezia vs Fiorentina dan Udinese vs Parma

Nonton Pertandingan Serie A Liga Italia Malam Ini AS Roma vs Benevento, Spezia vs Fiorentina dan Udinese vs Parma

POS-KUPANG.COM - Nonton sejumlah pertandingan Serie A Liga Italia, Minggu (18/10/2020) malam: AS Roma Vs Benevento, Spezia vs Fiorentina dan Udinese vs Parma.

Jadwal Serie A Liga Italia malam ini masih menyuguhkan pertandingan yang tak boleh dilewatkan dari klub penguni papan tengah, Minggu (18/10/2020).

Mereka akan berduel untuk merangsek masuk ke papan atas klasemen.

Duel akan dibuka oleh laga Spezia vs Fiorentina. Dilanjut kemudian laga Udinese vs Parma.

Terakhir pertandingan AS Roma vs Benvento yang akan disiarkan di RCTIPlus.

Jadwal lengkap pekan keempat Serie A Liga Italia tercantum di akhir artikel.

Sementara itu, saat ini hanya AC Milan yang masih meraih hasil sempurna di Liga Italia 2020-2021. Menang 4 kali dalam 4 laga, Setan Merah pun memuncaki klasemen Serie A.

Pada pekan ke-4 Serie A, Sabtu (17/10/2020) di Giuseppe Meazza, AC Milan memenangi laga derby della Madonnina melawan rival sekota, Inter Milan. dengan skor 2-1.

Dua gol Zlatan Ibrahimovic yang cuma dibalas satu oleh Romelu Lukaku memastikan AC Milan belum berhenti memetik kemenangan di Liga Italia musim ini.