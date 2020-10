Live Streaming Manchester City vs Arsenal Liga Inggris Live TV Online Link Streaming Mola TV

Live Streaming Manchester City vs Arsenal Liga Inggris Live TV Online Link Streaming Mola TV

Manchester City vs Arsenal tersaji dalam lanjutan pekan kelima Premier League 2020/21 di Etihad Stadium, pada Sabtu (17/10/2020).

Tekanan lebih besar untuk menuai kemenangan ada di kubu tim tuan rumah setelah mengalami dua hasil negatif sebelumnya.

Pasukan Pep Guardiola baru mengemas empat poin dari tiga laga pertama musim ini.

Setelah menang 3-1 atas Wolverhampton Wanderers, di luar dugaan The Citizens kalah 2-5 melawan Leicester City, dan hanya mampu bermain imbang 1-1 kontra tim berstatus promosi, Leeds United.

Pep Guardiola tentu ditargetkan wajib menang saat menghadapi Arsenal.