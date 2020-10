China Kirim 12 Jet Tempur ke Selat Taiwan, Rilis Video Propaganda, Tak Puas Klaim Laut China Selatan

China Kirim 12 Jet Tempur ke Selat Taiwan, Rilis Video Propaganda hingga Tak Pernah Puas Klaim Laut China Selatan

POS-KUPANG.COM - China telah terlibat persekutuan dengan banyak negara, salah satunya dengan negara-negara Asia Tenggara, Taiwan, dan Amerika Serikat.

Klaim sepihak China atas kedaulatan di Laut China Selatan masih belum menemui titik terang, negara-negara kecil mengecam tindakan China.

Sementara AS menyokong dukungan untuk mereka yang melawan China, menyebutkan klaim-klaim yang dilakukan China tidak berdasar.

Di Laut China Selatan, China gencar melakukan latihan militer dan bahkan meluncurkan rudal balistik yang meningkatkan ketegangan.

Sementara Taiwan, sebuah kepulauan di dekat daratan Tiongkok telah menuduh pesawat angkatan udara China terbang ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara atau ADIZ pada banyak kesempatan.

Dilansir dari Express.co.uk, Kementerian Pertahanan negara itu mengatakan pada satu kesempatan, sebanyak 18 pesawat termasuk dua belas jet tempur melintasi garis tengah Selat Taiwan.

Sebagai tanggapan, angkatan udara Taiwan sendiri mengacak pesawat tempur dan menggunakan sistem rudal untuk memantau aktivitas tersebut.

Sementara itu, selain karena AS telah menjamin kebebasan navigasi di perairan Asia selama beberapa dekade, AS juga sangat terlibat karena persahabatannya yang erat dengan Taiwan, ikatan yang telah membuat pejabat tinggi AS mengunjungi pulau itu dua kali dalam beberapa bulan terakhir.

Di masa pemerintahan Trump saja, diperkirakan AS telah menjual tujuh kesepakatan senjata ke Taiwan senilai lebih dari $ 13 miliar.