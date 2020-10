Istri Ardi Bakrie Ucap Kalimat Menyentuh untuk Mikhayla, Cara Nia Ramadhani Didik Anak Jadi Sorotan

POS KUPANG, COM - Cara Nia Ramadhani mendidik anaknya menjadi sorotan.

Bahkan video saat Nia Ramadhani menegur Mikhayla Bakrie menjadi trending di Twitter Indonesia.

Banyak yang mengaku heran dengan istri Ardi Bakrie tersebut.

Kali ini, pemain sinetron Bawang Merah Bawang Putih tersebut dibicarakan bukan karena tak bisa mengupas buah salak atau tak tahu bagimana menyimpan sayur di dalam kulkas.

Nia menjadi buah bibir karena caranya mendidik anak-anaknya.

Warganet memuji cara istri dari Ardi Bakrie itu saat memberi nasihat pada putri sulungnya, Mikhayla Zalindra Bakrie yang diunggah di akun Tiktok dari penggemar Nia Ramadhani.

Beberapa nasihat dari Nia untuk Mikhayla dinilai sangat bijak.

Nia Ramadhani tegur Mikhayla (YouTube Trans TV Official/Nyonya Boss)

Seperti saat Nia ingin agar anaknya bisa mensyukuri apa yang dia punya.

Sambil memangku putrinya, Nia mengatakan:

“Harus bersyukur kamu punya nya apa, just focus on what you have."