Ketua DPRD TTS: Terima Kasih Edu Nabunome, Kamu Sudah Mengharumkan Nama, TTS, NTT dan Indonesia

Edu Nabunome

Laporan Reporter Pos-Kupang.Com, Dion Kota

POS-KUPANG. COM | SOE - Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya atlet nasional asal Kabupaten TTS, Edu Nabunome. Semasa hidup, Edu sempat mengharumkan nama Kabupaten TTS dan Indonesia di mata dunia lewat raihan prestasi di cabang olahraga lari.

Atas raihan prestasi tersebut, Marcu mengucapkan terima kasih kepada almarhum yang telah membuat bangga Kabupaten TTS dan Indonesia di level Internasional.

" Mewakili keluarga dan lembaga DPRD TTS, kami mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya salah satu putra terbaik Kabupaten TTS dan Indonesia. Semasa hidupnya, almarhum telah menggoreskan tinta emas yang mengharumkan nama kabupaten TTS dan Indonesia di level internasional," ungkap Marcu.

Atas raihan prestasinya tersebut lanjut Marcu, tak berlebihan jika dirinya mengenang almarhum sebagai pahlawan di bidang olahraga. Pasalnya, almarhum telah mengharumkan nama Kabupaten TTS, Propinsi NTT dan Indonesia.

" Kalau saya pribadi menilai almarhum sudah layak dikenang sebagai pahlawan di bidang olahraga. Prestasi yang ditorehkannya telah mengharumkan nama Indonesia sampai di level internasional," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTS, Yopic Magang membenarkan kabar berpulangnya Edu Nabunome, Atlet nasional asal Kabupaten TTS. Namun terkait penyebab kematian almarhum ia mengaku tak tahu persis. Dirinya mengetahui kabar duka tersebut dari media sosial.

" Saya juga tadi lihat di media sosial kalau Edu Nabunome sudah berpulang. Kalau penyakitnya apa saya juga tidak tahu persis," sebutnya.

Bupati TTS, Egusem Piether Tahun yang hendak dimintai komentarnya terkait kepergian atlet nasional, Edu Nabunome belum merespon pesan WhatsApp yang dikirim.

Sementara itu, Wakil Bupati TTS, Johny Army Konay yang coba dihubungi melalui sambungan telepon juga belum merespon panggilan telepon dari Pos Kupang.Com.

Edu Nabunome (istimewa)

Untuk diketahui, Edu Nabunome, pria asal Kabupaten TTS yang pernah mencatat hattrick medali emas di nomor lari 10.000 meter putra SEA Games sejak 1987, 1989 dan 1991 telah berpulang pada Senin (12/10/2020) malam. Edy juga pernah menjadi juara dinomor lari 5.000 meter putra. Almarhum pernah meraih medali emas pada SEA Games 1987 dan 1989, dan juga lari marathon di SEA Games 1997. (din)