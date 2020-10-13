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Acara TV Selasa 13 Oktober 2020 RCTI SCTV GTV NET Indosiar, TV One: Drakor, Film Patriots Day, ILC
Berikut jadwal acara TV pada Selasa (13/10/2020) di GTV, Kompas TV, NET TV, RCTI, Trans 7, Trans TV dan TV One.
Simak Jadwal Acara TV Selasa 13 Oktober 2020 RCTI SCTV GTV NET Indosiar, TV One: Drakor, Film Patriots Day, ILC
POS-KUPANG.COM - Simak jadwal acara TV hari ini Selasa 13 Oktober 2020, ada drama Korea, film India, hingga film-film box office.
Sinetron Indonesia juga masih tayang.
Dan siang ini ada Ayu Ting Ting dalam acara Brownis.
Berikut jadwal acara TV pada Selasa (13/10/2020) di GTV, Kompas TV, NET TV, RCTI, Trans 7, Trans TV dan TV One.
Pada hari Selasa, tayang film Patriots Day yang mengisahkan kepanikan massal akibat ledakan dua bom di sebuah acara, di Trans TV pukul 21.30 WIB
Kemudian ada film Tremors 3: Back To Perfection, aksi Michael Gross selamatkan kota di mana ia pernah bersumpah ingin melindung kota itu, hadir pukul 21.00 WIB di GTV.
Serial drama Korea mengusung tema jurnalistik berjudul Pinocchio, tayang di NET TV pukul 17.00 WIB.
Namun ada saat satu acara yang terus ditunggu pemirsa tv one adalah Indonesia Lawyers Club ILC TV One yang terjadwal tayang setiap Selasa jam 20.00 WIB.
Apa tema ILC TV One Selasa 13 Oktober 2020 sejauh ini belum ada info dari Presiden ILC Karni Ilyas.
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