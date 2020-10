Live Streaming Spanyol vs Swiss UEFA Nations League, TV Online Mola TV Akses di Sini

Live Streaming Mola TV Spanyol vs Swiss di UEFA Nations League, Minggu (11/10/2020) dini hari WIB.

Melansir dari www.mola.tv, duel antara pimpinan dan juru kunci klasemen sementara League A Grup 4 UEFA Nations League (UNL) yakni Spanyol vs Swiss tersaji di matchday ketiga dan tayang di Live Streaming Mola TV.

Di atas kertas, La Furia Roja semestinya mampu memenangi laga yang dimainkan di kandang sendiri.

Kendati demikian, memori buruk babak penyisihan grup Piala Dunia 2010, di mana Spanyol takluk 0-1 oleh Swiss, bukan mustahil terulang di jumpa kali ini.

Luis Enrique diproyeksi tetap memainkan sepak bola menyerang seperti saat timnya menghancurkan Ukraina empat gol tanpa balas, di matchday sebelumnya.

Di sisi lain, motivasi ekstra dimiliki Granit Xhaka untuk mendulang kemenangan perdana di gelaran UNL kali ini.