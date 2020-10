Jadwal Tayang Lengkap 5 Drakor Terbaru Bulan Oktober, Private Live Hingga Tale of the Nine Tailed

POS-KUPANG.COM - Jadwal Tayang Lengkap 5 Drakor Terbaru Bulan Oktober, Private Live Hingga Tale of the Nine Tailed

Jadwal drama Korea terbaru Oktober 2020 mulai dari yang bergenre romantis, komedi, kriminal hingga kehidupan keluarga.

Jadwal drama Korea terbaru Oktober 2020 tersebut telah dirilis sehingga tidak perlu khawatir terlewatkan.

Berikut jadwal drama Korea terbaru Oktober 2020 mulai dari drama Korea Private Live, drama Korea Tale of the Nine Tailed, drama Korea Search, drama Korea Start-Up, hingga drama Korea The Spy Who Loved Me, yang bakal menghibur para penggemar atau pecinta drama Korea.

1. Drama Korea Private Live

Genre: Kriminal, Comedy

Waktu Tayang: 7 Oktober 2020, Rabu dan Kamis

Stasiun: JTBC, Netflix

Drama Korea Private Life akan menjadi drama Korea pertama Go Kyung Pyo setelah ia menyelesaikan wajib militernya pada 15 Januari 2020 lalu.

Drama Korea ini mengisahkan tentang seorang penipu yang memegang rahasia negara.