Bek Handal Persib Bandung Victor Igbonefo Berbahagia, Dapat Ucapan Selamat dari Rekan-rekannya,INFO

POS KUPANG.COM--- Bek Persib Bandung, Victor Igbonefo merayakan ulang tahunnya ke-35 tepat hari ini, Sabtu (1/10/2020).

Victor Igbonefo lahir di Enugu, Nigeria, 10 Oktober 1985.

Ia memiliki nama lengkap Victor Chukwuekezie Igbonefo.

Di usianya yang ke-35 ini, Victor berharap karier sepak bolanya semakin baik.

Ia berdoa keluarganya selalu mendapatkan keberkahan, kesehatan serta keselamatan.

"Aku berdoa supaya Tuhan selalu memberkati saya dan keluarga. Karier saya dan selalu beri kesehatan dan keselamatan buat kita semua, Aamiin," ujar Victor dari laman resmi Persib, Sabtu (10/10/2020).

Victor juga berharap, semoga prestasi sepak bola Indonesia ke depan terus meningkat, dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Pemain Persib Bandung, Victor Igbonefo, saat latihan di Lapangan Lodaya, Kota Bandung, Senin (7/3/2018 (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

"Doa aku untuk sepak bola Indonesia, selalu meningkat. Lebih baik di semua aspek, kompetisinya, prestasinya, liganya, timnas dan juga organisasinya lebih baik," kata Igbonefo dari laman tersebut.

Momen ulang tahun Victor Igbonefo turut ia bagikan di akun Instagram pribadinya, @vicshaga.

Pada postingan Ultah Victor itu, ia menuliskan caption "10/10/2020 special date for unique people, it's my birthday"