Vitamin D Efektif Cegah Virus Corona? Simak Hasil Penelitian Ahli Terbaru di Sini, INFO

POS KUPANG.COM--- Vitamin D ternyata bisa memberi hasil pengobatan lebih baik bagi pasien virus corona, sebut sebuah penelitian.

Pernyataan itu terungkap dari hasil temuan penelitian kecil, yang hasilnya diterbitkan di The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology .

Sejauh ini memang berbagai studi terkait vitamin D dilakukan oleh para ahli untuk menemukan manfaatnya dalam mengobati infeksi Covid-19.

Para peneliti dari Universitas Cordoba, Spanyol, meneliti 76 pasien Covid-19 yang dirawat di Reina Sofia University Hospital.

Semua pasien menerima pengobatan terbaik.

Namun, di antara mereka ada 50 pasien yang menerima kalsifediol.

Kalsifediol adalah bentuk metabolisme vitamin D3 yang dapat meningkatkan kadar vitamin D dengan cepat pada pasien.

Nah, penelitian ini menemukan, pasien yang menggunakan kalsifediol mempunyai kemungkinan lebih kecil untuk masuk dalam perawatan intensif.

Lebih dari itu, tidak ada dari pasien-pasien tersebut yang akhirnya meninggal dunia.

Sedangkan, pada kelompok kontrol (yang tidak mengonsumsi kalsifediol) yang berjumlah 26 pasien, ada 13 pasien dirawat di unit perawatan intensif, dan dua orang meninggal dunia.