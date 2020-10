Roslinda, Anak Dari Sumba Sampaikan Suara Anak Indonesia di PBB, Kami Sedih Selama Pandemi

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Roslinda (15), anak dari Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara

Timur, berkesempatan menyampaikan suara anak Indonesia secara online ke perwakilan negara anggota

PBB di New York, Amerika Serikat pada Rabu (8/10/2020).

Roslinda menyampaikan aspirasinya, yang juga mewakili anak-anak Indonesia yang tinggal di daerah terdepan, terluar dan tertinggal selama pandemi Covid19.

Selain Roslinda atau yang akrab disapa Oslin, Krish (14) dari India juga mendapat kesempatan yang sama

untuk menyampaikan suara anak selama pandemi Covid-19.

Roslinda menyampaikan, “Kami sedih karena selama pandemi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah

saja dan tidak bisa bertemu teman-teman. Setelah belajar di rumah, kalau menemui hal sulit tidak bisa

langsung bertanya pada guru seperti kalau di sekolah. Bagi anak-anak yang pendidikan orangtuanya minim

maka akan semakin kesulitan.”

Selain itu, untuk belajar di rumah, Roslinda menyampaikan, anak-anak membutuhkan jaringan internet yang

stabil dan juga telepon seluler.

Namun tidak semua anak dapat menikmati hal tersebut, karena penghasilan orangtua mereka berkurang selama pandemi.

• WVI Ende Bagikan 2000 Buku untuk Anak-anak Selama Pandemi Covid-19

“Selama pandemi, kami juga diharuskan rajin mencuci tangan, tetapi tidak semua daerah memiliki akses air

bersih. Saya beruntung, walaupun harus membeli air atau berjalan jauh untuk mendapat air, orangtua kami

bisa mengusahakan agar rumah memiliki tempat cuci tangan. Saya berharap, para pemangku kebijakan dapat

memberi solusi atas apa yang dihadapi anak-anak di masa pandemi ini,” tutur Roslinda.

Siaran pers yang diterima Pos-Kupang.com dari Wahana Visi Indonesia, dijelaskan, World Vision Asia mengundang perwakilan negara anggota PBB di New York untuk menanggapi hasil penilaian cepat dampak sosial ekonomi Covid19 pada kehidupan anak-anak yang rentan di Asia Pasifik.

Penilaian cepat ini dilakukan di 9 negara, yaitu Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Filipina, dan Sri Lanka.

Temuan ini dituangkan dalam laporan berjudul “Unmasking the Impact of COVID-19 on Asia's Most Vulnerable

Children”.