Profil Adit Pradana Jayusman, Pria Disebut Calon Suami Ayu Ting Ting, Tamatan LN, Anak Petinggi Bank

Sosok Adit Pradana Jayusman pertama kali diketahui publik dari unggahan akun fanbase Ayu Ting Ting @iamkuntoajieofficial_01 (07/10/2020).

Akun fanbase tersebut menyoroti Ayu Ting Ting yang memberikan like pada unggahan foto dirinya saat bersama Adit.

Kabarnya, Adit Jayusman tengah menjalin hubungan spesial dengan pedangdut Ayu Ting Ting.

Bahkan, Adit dan ibunda Bilqis Khumaira Razak itu disebut-sebut bakal meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan tahun depan.

Sosok Aditya Pradana Jayusman pertama kali membuat heboh saat ikut memberi kejutan ulang tahun ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum.

Umi Kalsum juga membagikan potret dirinya bersama anak-anak dan calon menantu, termasuk Adit yang berada di sisi Ayu Ting Ting.

Sukses membuat publik heboh, Umi Kalsum langsung menghapus foto-foto itu dari akun instagramnya.

"Kembali like postingan yang berhubungan dengan Mas Adit seolah Ayu memberi isyarat apakah bener? @ayutingting92 kedapatan memberikan like ke akun @ayshafansworld yang di mana akun tersebut mendukung hubungannya dengan aktor tampan Shaheer Seikh seolah memberi isyarat apakah bener Ayu sudah memilih pria asal Indonesia? Wait and see," tulis akun @iamkuntoajieofficial_01.

Unggahan fans Ayu Ting Ting (Instagram @iamkuntoajieofficial_01)

Tak perlu waktu lama, unggahan itu langsung dibanjiri komentar netizen yang ikut bertanya-tanya tentang sosok Adit.

Tak sedikit yang penasaran tentang latar belakang Adit Pradana Jayusman yang disebut sebagai calon Ayu Ting Ting itu.

Beberapa bahkan menyebutkan bahwa Adit telah menyandang status duda.