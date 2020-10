TUHAN, Kenapa Aku? Feby Febiola Curhat Penuh Lirih Lihat Kondisinya yang Kini Idap Kanker Ovarium

POS KUPANG, COM - Curhat Feby Febiola tentang kondisinya yang kini harus berjuang melawan kanker ovarium.

Semangat Feby Febiola terpancar karena selalu optimis untuk bisa sembuh dan kembali sehat seperti dulu lagi.

Dalam akun Instagram miliknya, Feby membagikan foto bersama sang suami, Franky Sihombing.

Feby munuliskan sebuah kata demi kata mengharukan soal situasi yang dihadapinya sekarang.

"Tuhan, mengapa aku mengalami ini? Kenapa aku? Kenapa aku? Manusia memang selalu bertanya saat sesuatu terjadi pada dirinya," tulis Feby, di akun Instagram-nya, Kamis (8/10/2020).

"Manusia memang egois, semua berpusat pada dirinya, is all about me. Gue yang sakit. Gue yang terluka," sambungnya.

Aktris cantik itu juga berpikir bahwa keadaannya kini berdampak pada orang lain.

Ia merasakan pengaruhnya bukan hanya pada dirinya sendiri.

Melainkan juga pada keluarga atau kerabat.

Contohnya, kepada sang suami, Franky Sihommbing.