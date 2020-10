Bek Jangkung Persib Bandung Tengah Bergembira, Dapat Kejutan Sang Kekasih, INFO

POS KUPANG.COM---- Bek Persib Bandung, Nick Kuipers merayakan ulang tahun hari ini, Kamis (8/10/2020).

Nick Lahir di Maastricht, Belanda, pada 8 Oktober 1992.

Di usianya yang kini menginjak 28 tahun, Nick turut membagikan momen hari lahirnya tersebut di Instastory akun instagramnya, @kuipersnick.

Pada Instastorynya, terlihat ia mendapatkan kejutan dari sang pacar, Jorien Neervoort, berupa balon-balon dan tulisan Happy Birtday di suatu hotel.

Para pemain Persib mendapatkan arahan dari pelatihnya Robert Rene Alberts usai laga uji coba (Persib.co.id)

Serta tidak kalah seru, deretan foto repost berupa doa dan ucapan ulang tahun dari sahabat-sahabat Nick.

Selain itu, salah satu postingan foto instagram Nick juga dibanjiri ucapan ulang tahun dari sang kekasih, para pemain bola, serta penggemarnya.

Berikut ucapan ultah untuk Nick Kuipers.

@Joriennevoort Happy birth day my love, i am so proud of you and love you so much, grateful and blessed you.

@made_wirawan : Happy birth day @nickkuipers wish u all the best.

@kim_kurniawan happy birth day @nickkuipers.

Nick merangkul sang kekasih dengan latar belakang kawah Gunung Tangkuban Parahu. (istimewa/Instagram Nick Kuipers)

