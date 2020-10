Jadwal Liga Champions UCL Lengkap! PSG Vs Man Utd, Bayern Vs Atletico, Chelsea Vs Sevilla

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga Champions UEFA Champions League (UCL) 2020/2021 matchday pertama fase grup sudah akan bergulir.

Pertandingan perdana akan berlangsung mulai 20-22 Oktober 2020.

Dua pertandingan pembuka akan berlangsung pada Selasa, 20 Oktober 2020 mulai pukul 23.55 WIB, Zenit vs Club Brugge dan Dynamo Kyiv vs Juventus.

Kemudian, pada Rabu, 21 Oktober 2020 mulai pukul 02.00 WIB ada laga Chelsea vs Sevilla, Rennes vs Krasnodar, Lazio vs Dortmund, Barcelona vs Ferencvaros, Paris Saint-Germain vs Manchester United dan Leipzig vs Istanbul Basaksehir

Drawing Liga Champions memang telah dilakukan UEFA pada Kamis (1/10/2020) malam WIB.

Pembagian hasil drawing Liga Champions berlangsung di RTS studios, Juventus selaku jawara Liga Italia musim lalu tersebut akan berada di grup G satu grup dengan Barcelona.

Cristiano Ronaldo pun akan kembali bertemu dengan sang rivalnya Lionel Messi setelah Barcelona yang merupakan penghuni pot kedua akan satu grup dengan Juventus.

Pertemuan kedua pemain ini terakhir terjadi kala Cristiano Ronaldo masih membela Real Madrid dalam beberapa tahun ke belakang.

Tentu ini merupakan pertemuan yang dinanti oleh banyak orang terutama suporter dari kedua pemain tersebut.