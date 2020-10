Silaturahmi Tokoh Adat, Tokoh Budaya dan Agama Suarakan Rasa Nasionalisme dari Bumi Lombok 

POS-KUPANG.COM - Sedikitnya 150 tokoh adat serta tokoh budaya dan tokoh agama se- pulau Lombok berserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah / Forkompimda NTB (Provinsi Nusa Tengara Barat) bertemu di pendopo Gubernur dalam rangka Silaturahmi guna menyukseskan program Lombok Mercusuar, Sabtu (3/10/2020).

Ajang silaturahmi dengan balutan kental adat Sasak serta alunan musik khas pulau Lombok yang diperdengarkan oleh para anggota Laskar Sasak itu mengambil tema utama Menyuarakan Nasionalisme dari Bumi Lombok yang dirangkai dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tersebut.

Acara yang dilangsungkan dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan tersebut telah dimulai sejak pagi hari, para tokoh adat, tokoh budaya dan tokoh agama yang hadir merupakan perwakilan dari 5 daerah yang ada di pulau dengans sebutan Pulau Seribu Masjid itu. Perwakilan itu dari Kabupaten Lombok Utara, Kab Lombok Barat, Kab Lombok Tengah, Kab Lombok Timur dan Kota Mataram.

Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah menyampaikan ajakan agar masyarakat Lombok khususnya dan provinsi NTB pada umumnya untuk selalu menjunjung tinggi adat, kebudayaan dan juga agama.

• Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia 303.498 Orang, sembuh 228.453 orang, Meninggal 11.151 Orang

“Lombok Mercusuar mengandung harapan agar Suku Sasak di Lombok ini menjadi mercusuar ditengah lautan dipekatnya malam. Publik punya harapan karena Suku Sasak-Lombok sebagai penunjuk arah dan penerang,” kata Zulkieflimansyah, dikutip dari rilis Humas Laskar Sasak.

Secara khusus Gubernur NTB menyatakan bahwa semua program pembangunan di NTB khususnya pulau Lombok masih berjalan normal meski ada pandemi covid-19. “Pulau Lombok ditengah pandemi terus membangun secara luar biasa dalam sunyi. Tahun depan [2021] perhelatan MotoGP on the right track, on scedulle. Dukungan warga Lombok menjadi penting,” tegasnya.

Lebih jauh Zulkieflimansyah menyatakan harapannya bahwa pendidikan warga Lombok dan NTB menjadi sangat urgen agar menjadi tuan rumah saat semua program besar tersebut terwujud. “Dukungan moral tokoh adat dan tokoh budaya serta tokoh agama sangat penting dalam memperjuangkan nasib masa depan pendidikan anak-anak NTB,” ungkapnya.

Kepala Kepolisian Daerah Provinsi NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal SIK MH, menekankan akan pentingnya menjunjung tinggi kearifan lokal dan adat istiadat yang begitu beragam di Indonesia.

Iqbal menyebutkan bahwa Suku Sasak telah eksis dari zaman nenek moyang dan dikenal berkat keramah tahaman serta keakrabannya, sehingga masyarakat Sasak harus dapat terus menjaga keharmonisan dan kerukunan antar sesama suku dan juga suku-suku lainnya.

“Silaturahim itu penting, oleh karena itu Polri senjatanya bukan KUHP, bukan hukum, borgol, water cannon, bahkan pistol. Namun, senjata paling utama adalah silaturahim dan komunikasi dengan hati yang lurus,” jelas Iqbal.