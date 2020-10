Akronim Bahasa Inggris Ini Sering Digunakan Kaum Milenial, Kepoin Yuk Artinya Biar Nggak Ketinggalan

POS-KUPANG.COM - Sesuai dengan sifatnya yang suka praktis, maka generasi millenial ini juga sering menggunakan singkatan atau akronim untuk menyampaikan pesan

Generasi milenial sering menggunakan singkatan-singkatan, terutama bahasa Inggris untuk mempersingkat pesan.

Tidak hanya untuk pesan singkat, akronim banyak digunakan dalam percakapan atau di media sosial. Misalnya, LOL, IYKWIM, dan BTW.

Singkatan itu kadang dipakai untuk menunjukkan ekspresi tertentu.

Selama ini, mungkin Anda juga sering memakai akronim bahasa Inggris. Tapi, apa Anda sudah tahu arti akronim tersebut?

Jangan sampai hanya menggunakannya saja tanpa tahu artinya, ya. Berikut beberapa singkatan bahasa Inggris yang sering dipakai beserta artinya:

AKA (also known as)

AKA (also known as) sering saat menyebutkan sesuatu yang mirip, orang menggunakan singkatan ini.

Arti dari singkatan ini adalah juga dikenal sebagai.

AFAIR (as far as I remember)