LIVE STREAMING beIN SPORTS 1 Atletico Madrid vs Villarreal Liga Spanyol Kick Off Jam 21.00 WIB

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan live streaming BeIN Sports 1 Atletico Madrid vs Villareal di LaLiga atau Liga Spanyol pekan kelima, Sabtu (3/10/2020) malam.

Jam tayang TV siaran langsung Atletico Madrid vs Villarreal dijadwalkan kick off pukul 21.00 WIB dan dapat ditonton lewat link live streaming beIN SPORTS 1 atau via vidio.com.

Luis Suarez cetak gol lewat sundulan saat Atletico melawan Granada FC di stadion Wanda Metropolitano di Madrid pada 27 September 2020. (GABRIEL BOUYS / AFP)

Laga Atletico Madrid vs Villarreal digelar di di Estadio Wanda Metropolitano.

Atletico baru saja menang besar atas Granada dengan skor 6-1.

Eks striker Barcelona yang kini jadi milik Atletico Madrid, Luis Suarez, berhasil membantu tim barunya itu dengan dua gol.

Di laga berikutnya, Atletico Madrid bermain seri melawan Huesca.

Malam ini, Sabtu 3 Oktober 2020 pukul 21.00 WIB, Atletico Madrid menghadapi Villarreal dan menargetkan kemenangan.

Atletico diprediksi memasang formasi 4-4-2 dengan penyerang masih sama, Luis Suarez jadi starter.

Di kubu Villarreal besar kemungkinan akan diturunkan penyerang andalan Paco Alcacer dan Gerard Moreno.