Tema ILC Selasa 29 September 2020 Live Streaming TV One, Karni Ilyas: Ideologi PKI Masih Hidup?

Tema ILC Selasa 29 September 2020 Live Streaming TV One, Karni Ilyas: Ideologi PKI Masih Hidup?

POS-KUPANG.COM - Indonesia Lawyers Club alias ILC Tv One adalah satu di antara program acara televisi yang cukup kerap menyedot perhatian pemirsa tv di Tanah Air.

Kabar gembira bagi Anda penggemar tayangan ILC Tv One, lantaran tayangan program acara tv yang dipandu jurnalis senior Karni Ilyas ini dipastikan akan kembali tayang pada Selasa 29 September 2020 besok.

Kepastian tayangnya siaran ILC terbaru 2020 edisi Selasa besok itu, dipastikan secara langsung oleh sang Presiden ILC Karni Ilyas.

Melalui akun media sosial Twitter Karni Ilyas bahkan juga membuka topik yang diangkat menjadi tema ILC Tv One dalam siaran ILC terbaru tersebut.

Adapun tema ILC 29 September 2020 itu yakni seputar polemik ideologi komunisme atau ideologi PKI di Tanah Air dewasa ini.

"Dear pencinta ILC: diskusi kita Selasa, pukul 20.00 WIB, berjudul "Ideologi PKI masih hidup?" Selamat menyaksikan. #ILCIdeologiPKI,''

Demikian unggahan Karni Ilyas tentang tema ILC Tv One untuk topik ILC Tv One edisi Selasa 29 September 2020 besok.

Dengan demikian, Anda tentunya bisa menyaksikan tayangan ILC tv One tersebut di siaran live tv one.

Selain itu, Anda juga bisa mengikuti siaran tayangan ILC Live Tv One dalam siaran ILC terbaru itu di siaran streaming Tv One, Tv Online Tv One.