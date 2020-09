Jadwal Tottenham vs Chelsea, Brighton vs Manchester United, Liverpool vs Arsenal Carabao Cup Mola TV

Jadwal Liverpool vs Arsenal, Tottenham vs Chelsea, Brighton vs Manchester United Carabao Cup Live Mola TV

POS-KUPANG.COM - Jadwal Babak 16 Besar Carabao Cup 2020/2021 (Piala Liga Inggris) akan dipanaskan laga Liverpool vs Arsenal dan Tottenham vs Chelsea.

Selain itu, Babak 16 Besar Carabao Cup 2020/2021 yang disiarkan lewat Live Streaming Mola TV itu juga akan diwarnai laga Brighton & Hove Albion vs Manchester United.

Siaran langsung Carabao Cup 2020/21 di babak 16 besar ini akan dimulai Rabu (30/9/2020), dimana laga Tottenham vs Chelsea jadi salah satu pembuka.

Jela, dua pertandingan yang diprediksi banyak menarik animo pecinta sepak bola ialah laga Liverpool vs Arsenal dan Tottenham Hotspur vs Chelsea.

Di partai sebelumnya, Liverpool berhasil menang atas Lincoln City dengan skor mencolok skor 7-2.

Sedangkan Arsenal berhasik mengalahkan sesama tim Premier League, Leicester City dengan skor 2-0.

Sangat menarik karena Liverpool dan Chelsea sudah akan bertemu di ajang Liga Inggris pekan 3 Selasa (29/9/2020) WIB.

Sedangkan derby london antara Tottenham dan Chelsea tidak kalah sengit.

Cara lolos kedua tim asal London tersebut sangatlah kontras.