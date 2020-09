SIARAN LANGSUNG AS Roma vs Juventus di Liga Italia Serie A: Live RCTI, Senin (28/9) Dini Hari WIB

Para pemain AS Roma merayakan kemenangan atas Juventus dalam partai Liga Itlaia di Allianz Stadium, Sabtu (1/8/2020).

Editor: Christoper Desmawangga

SIARAN LANGSUNG AS Roma vs Juventus di Liga Italia Serie A: Link Live Streaming RCTI, Senin (28/9) Dini Hari WIB

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan live streaming AS Roma vs Juventus di Liga Italia Serie A, link live streaming RCTI, Senin (28/9/2020) dini hari WIB

Setelah menang di laga pertama Liga Italia 2020-2021, juara bertahan Juventus akan menghadapi tuan rumah AS Roma.

Pertandingan ini bisa kita saksikan melalui link Live Streaming AS Roma vs Juventus dan siaran langsung RCTI pada Senin (28/9) dini hari.

Secara total, akan ada 10 pertandingan bakal berlangsung di pekan kedua Liga Italia.

Terdapat beberapa laga menarik lainnya yang diprediksi akan menghiasi Serie A Liga Italia pekan kedua.

AC Milan bakal melakoni laga tandang untuk menantang tim promosi, Crotone.