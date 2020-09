LIVE BeIN Sports! Jadwal Live Streaming Liga Spanyol, Atletico vs Granada dan Barcelona vs Villareal

POS-KUPANG.COM - Jadwal siaran langsung Liga Spanyol via Live Streaming Bein Sports mulai malam ini Minggu, (27/9/2020) dipanaskan laga Atletico Madrid vs Granada serta Live Streaming Barcelona vs Villareal Senin (28/9/2020) dinihari.

Nama Luis Suarez akan jadi nama yang palin disorot di Liga Spanyol pekan 3 ini seletah dai pindah dari Barcelona ke Atletico Madrid.

Penyerang Barcelona, Antoine Griezmann, ternyata ikut berperan dalam kepergian Luis Suarez ke Atletico Madrid.

Antoine Griezmann hanya berkesempatan untuk berada dalam satu tim dengan Luis Suarez selama satu musim.

Suarez kini memutuskan untuk meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan Atletico Madrid.

Griezmann sendiri tentu familier dengan Atletico Madrid, yang merupakan klub lamanya.