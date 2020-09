Link Live Streaming Osasuna vs Levante Lanjutan Liga Spanyol Minggu 27 September 2020 Jam 17.00 WIB

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan live streaming Osasuna vs Levante dalam lanjutan Liga Spanyol pekan ketiga, Minggu (27/9/2020) jam 17.00 WIB

Pertandingan Osasuna vs Levante didisaksikan melalui link live BeIN Sports pada Minggu 27 September 2020 mulai pukul 17:00. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Estadio El Sadar.



Melansir Tirto.co.id, menjelang pertandingan, Osasuna sementara ada di posisi 9 klasemen sementara Liga Spanyol. Sudah tampil dalam 2 laga, Osasuna meraih 1 kali menang, 0 kali seri, dan 1 kali kalah.



Kali ini, menghadapi Levante, ketangguhan Osasuna di kandang sendiri bakal diuji. Klub berjuluk tercatat mengoleksi 0 kemenangan dari total 0 pertandingan.



Sebaliknya, sang tamu Levante yang kini berada di peringkat 18, bakal mengejar tambahan tiga poin di laga tandang mereka kali ini. Granotes punya raihan 0 menang, 0, dan 1 dalam 1 pertandingan sepanjang musim ini. Sementara untuk laga tandang, Levante tercatat meraih 0 dari 1 kali bermain.



Sepanjang musim ini, Osasuna sudah total mencetak 2 dan bobol 1 dari total 2 laga. Sebaliknya, Levante memiliki koleksi 2 gol sejauh ini dan kebobolan 4 dari 1 kali laga.



Jika tidak ada perubahan jadwal, laga Osasuna vs Levante dapat dipantau melalui live streaming BeIN Sports pada Minggu 27 September 2020 pukul 17:00.



Ofisial Pertandingan

Wasit: Mario Melero López

Hakim Garis 1: José Luis Martínez Serrato

Hakim Garis 2: José Alcoba Rodríguez



Klasemen Pra Laga Osasuna vs Levante