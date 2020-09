Desa Model PKK Mampu Tekan Angka Gizi Buruk dan Stunting di Kolipadan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM-LEWOLEBA-Desa Kolipadan yang berada di wilayah Tanjung Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata sejak tahun 2019 dipilih sebagai salah satu desa model oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi NTT. Sebagai desa model PKK, Tim Penggerak PKK desa Kolipadan diharapkan bisa menekan angka gizi buruk, kurang gizi dan stunting. Tentu dengan intervensi dana dari Pemerintah Provinsi NTT.

Ketua Tim Penggerak PKK desa Kolipadan Ramsia Langoday menjelaskan dampak dari program desa model ini mulai nampak. Angka gizi buruk, kurang gizi, dan stunting mulai menurun.

"Kalau stunting memang agak lama. Tapi dampaknya ada," ungkap Ramsia saat kunjungan kerja Anggota DPRD Provinsi NTT di Desa Kolipadan, Sabtu (26/9/2020).

Menurut Ramsia, sebagai desa model, pihaknya mendapatkan intervensi anggaran langsung dari Tim Penggerak PKK Provinsi NTT. Anggaran tersebut masuk per empat tahap setiap tahun dengan hitungan Rp 10 ribu per porsi untuk satu anak SD, ibu hamil dan ibu menyusui, Rp 7.500 per porsi untuk anak PAUD dan Rp 6 ribu per porsi untuk satu bayi dan balita.

Salah satu program untuk menekan angka gizi buruk, kurang gizi dan stunting di desa Kolipadan ialah pemberian makanan tambahan rutin setiap hari bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak PAUD dan SD. Makanan tambahan ini disiapkan oleh ibu-ibu PKK desa Kolipadan yang sudah dibagi dalam kelompok dasawisma setiap dusun.

"Aktivitas rutin itu pemberian makanan tambahan setiap hari untuk sasaran saat ini terakhir ada 300-an ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita dan anak PAUD anak SD," ujarnya.

Disebutkannya, desa Kolipadan merupakan satu-satunya desa model PKK di Lembata dari total 22 desa model di Provinsi NTT.

"Progresnya ada. Perbaikan gizi terlihat. Kalau stunting memang agak lama," katanya. Namun, Tim Penggerak desa Kolipadan sendiri menargetkan kalau sampai akhir tahun 2020 di Kolipadan tidak ada lagi anak yang gizi kurang, gizi buruk dan tidak ada stunting.

Pada kesempatan itu, Camat Ile Ape Simon Langoday melaporkan desa model bertujuan untuk meningkatkan gizi bayi, balita hingga anak SD. Dengan program ini, kualitas gizi anak di desa Kolipadan bisa meningkat demi mencegah stunting dan gizi buruk.