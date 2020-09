SERU? Simak Jadwal Pertandingan Liga Italia Pekan ke-2, Inter Milan vs Fiorentina, Roma vs Juventus

POS KUPANG, COM - Jadwal pertandingan Liga Italia musim 2020/2021 pekan ke-2.

Berikut ini kami sajikan jadwal lengkap Liga Italia Serie A pekan ke-2 yang dapat disimak dalam artikel ini.

Sejumlah laga sengit nan menarik bakal tersaji di pekan ke-2 Liga Italia, Sabtu (26/9/2020) hingga Selasa (29/9/2020).

Pertandingan Liga Italia musim ini dapat disaksikan secara live di RCTI maupun beIN Sports.

Jadwal lengkap pertandingan Liga Italia tersedia di akhir artikel ini

Untuk hari ini, Sabtu (26/9/2020), akan tersaji 4 pertandingan yang menarik dalam pekan ke-2 Liga Italia.

Diawali laga Torino vs Atalanta, Sampdoria vs Benevento, Cagliari vs Lazio dan ditutup laga Inter Milan vs Fiorentina.

Atalanta di atas kertas jelas diunggulkan pada laga tandangnya kali ini.

Mengingat tim asuhan Gian Piero Gasperini itu memiliki penampilan yang terbilang menawan di musim lalu.

Mereka menjadi kesebelasan paling produktif di Liga Italia dengan lesakan 98 gol.