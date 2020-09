Nikmati Suguhan Live Music di Barbar Night Aston Kupang Hotel Malam Ini!

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Setelah vakum beberapa saat, Anda kini dapat menikmati Sabtu malam di Aston Kupang Hotel and Convention Center di promo Barbar Night. Promo ini diberikan setiap hari Sabtu di Balcony Lantai 2 mulai pukul 18.00 hingga 22.00 Wita. Bahkan, Aston Kupang menyuguhkan live music untuk memberi kenyamanan bagi pengunjung.

"Dalam seminggu, Aston Kupang suguhkan live music sebanyak 3 kali. Hampir seluruh promo Food & Beverages kami suguhkan live music, khususnya di 3 promo utama kami,” terang Leonora Agatha selaku Public Relation Officer dalam rilisnya, Sabtu (26/9/2020).

Menurut Leonora, suguhan live music di Kota Kupang memang menjadi opsi favorit bagi seluruh kalangan karena suasana yang ditawarkan. Selain tamu dapat mendengar secara langsung home band bermusik, tamu juga bisa dengan bebas meminta lagu yang diinginkan atau menyumbang lagu dengan ikut bernyanyi secara langsung.

Promo Barbeque All You Can Eat atau BARBAR NIGHT ini dapat dinikmati hanya dengan Rp69.999 nett per pax. Pengunjung juga dapat melihat langsung proses masak atau live barbeque seluruh menu di BARBAR NIGHT yang memanjakan lidah. Aneka menu tersedia mulai dari seafood, ayam, salad, hingga menu buffet.

Selain BARBAR NIGHT, promo lain yang diberikan Aston Kupang yaitu HAOCHE (Hongkong Buffet) seharga Rp70.000 nett per pax yang digelar setiap hari Rabu. Ada pula MARATON (Makan Rame Rame di Aston) seharga Rp60.000 nett per pax yang juga menyuguhkan berbagai menu buffet lokal hingga internasional setiap hari Jumat dan Sabtu. Kedua promo ini juga turut menyuguhkan live music sebagai entertainment bagi tamu yang berkunjung. (cr1)

