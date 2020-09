Sumber Keuangannya Timor Leste Amburadul, Terancam Bangkrut 2027, Kondisi Keuangan Negara

POS-KUPANG.COM - Timor Leste pernah dilihat sebagai salah satu prospek yang baik sebagai negara berkembang.

Memiliki sumber daya alam melimpah, kerangka hukum komprehensif yang mengatur ekstraksi mereka dan dana minyak.

Akan tetapi melansir Forbes, negara itu diprediksi akan bangkrut pada tahun 2027, menurut penelitian Think Thank oleh aktivis Dili La'o Hamutuk.

Diketahui, Kementerian Keuangan Pemerintah Timor Leste selalu optimis meramalkan dana keuangan dan kekayaan mereka bisa diperpanjang hingga 2032.

Namun, kenyataanya ada kebingungan dari para menteri tingkat tinggi.

Hal itu disoroti oleh mahasiswa pascasarjana Timor Leste di Sekolah Kebijakan Publik Crawford Australia Guteriano Neves dalam tulisannya berjudul Are We The Victims Of Our Own Fantasies?

Secara keseluruhan negara itu memiliki masa depan yang mengkhawatirkan.

Sumber keuangan yang dinilai tidak kuat, dan disebut bergantung pada akar yang rapuh.

Pada kenyataanya, Timor Leste hampir seluruhnya bergantung pada pendapatan minyak bumi, yang telah melewati masa puncaknya tahun 2012.