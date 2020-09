Jadwal Liga Italia Inter Milan vs Fiorentina, Roma vs Juventus, Crotone vs AC Milan Live RCTI

LIVE RCTI! Jadwal Liga Italia Inter Milan vs Fiorentina, Roma vs Juventus, Cagliari vs Lazio, Crotone vs AC Milan

POS-KUPANG.COM - Jadwal siaran langsung Liga Italia di pekan 2 dipastikan akan dipanaskan laga Inter Milan vs Fiorentina dan AS Roma vs Juventus.

Laga Liga Italia pekan 2 di RCTI akan mulai berlangsung Sabtu (26/9/2020) dinihari dimana laga Inter Milan vs Fiorentina jadi pembuka.

Dilansir dari laman resminya, laga Liga Italia pekan 2 Inter Milan vs Fiorentina dan AS Roma vs Juventus masuk agenda siaran langsung dan Live Streaming RCTI.

Sementara laga AS Roma vs Juventus disiarkan langsung RCTI pada Senin, (28/9/2020) dinihari.

Secara total, akan ada 10 pertandingan bakal berlangsung di pekan ke-2 Liga Italia yang seluruhnya bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Bein Sport.

Terdapat beberapa laga menarik yang diprediksi akan menghiasi Serie A giornata kedua.

AC Milan bakal melakoni laga tandang untuk menantang tim promosi, Crotone.

Duel Crotone vs AC Milan bakal tersaji di Stadion Ezio Scida, Minggu (27/9/2020).

Di atas kertas, AC Milan diprediksi akan memenangkan pertandingan dengan mudah.