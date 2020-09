Muak terus ngemis cinta Richard Kyle, Jedar sentil mantan pacar: Dicuekin, mending pergi aja!

POS-KUPANG.COM- Sempat terlihat bersama saat di Bali, Jessica Iskandar (Jedar) dan Richard Kyle sempat membuat netizen beranggapan jika kabar putusnya hubungan mereka hanya settingan.

Jedar juga sempat mengunggah fotonya tengah menangis karena Richard Kyle menamani El Barack ke sekolah.

Namun kini, hubungan asmara Jedar dan Richard Kyle rupanya benar-benar berakhir.

Hal itu terlihat dari unggahan terakhir Jedar yang mengaku muak dengan sikap Richard Kyle

Jedar dan El Barack memilih untuk pindah dan menetap di Bali.

Keputusan itu rupanya terkait dengan kandasnya hubungan asmaranya dengan Richard Kyle

Unggahan terbarunya seperti menggambarkan isi hatinya.

• Jedar Pindah ke Bali, Gisella Anastasia Beri Dukungan, Penampilan Keduanya Jadi Sorotan

'Never beg someone to be in your life.If your love and emotions get ignore, walk away. You’re worth more than you think. Be with someone who is proud of you. Someone who knows your worth. Someone who’s there through thick and thin, with no regrets. Because that’s what you deserve, that’s what your heart desires, that’s what your life needs. Never forget your worth'

(Jangan pernah memohon seseorang untuk bersamamu. Jika rasa cinta dan perasaanmu dicuekin, mending pergi saja. Kamu lebih berharga dari yang kamu pikirkan. Pilih seseorang yang bangga padamu. Seseorang yang menghargaimu. Seseorang yang bersamamu dalam senang dan susah, tanpa penyesalan. Karena orang itulah yang pantas untukmu, yang hatimu inginkan, dan yang diinginkan dalam hidupmu. Jangan lupa harga dirimu!)