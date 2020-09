LIVE RCTI Jadwal Liga Italia AS Roma vs Juventus, Inter vs Fiorentina, Crotone vs AC Milan

POS-KUPANG.COM - Jadwal siaran langsung Liga Italia Serie A 2020/2021 pekan 2 akan berlangsung mulai Sabtu (26/9/2020) ini.

Kembali disiarkan langsung RCTI dan Bein Sport, ada laga big match AS Roma vs Juventus serta pertandingan perdana Inter Milan vs Fiorentina di pekan 2 Liga Italia.

Ada juga laga Cagliari vs Lazio dan Crotone vs AC Milan yang layak disimak di laga Liga Italia pekan 2 ini.

Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi laga mana yang akan masuk agenda siaran langsung dan Live Streaming RCTI.

Sebanyak 10 pertandingan bakal tersaji dalam pekan ke-2 Liga Italia, Sabtu (26/9/2020) hingga Selasa (29/9/2020).

Terdapat beberapa laga menarik yang diprediksi akan menghiasi Serie A giornata kedua.

AC Milan bakal melakoni laga tandang untuk menantang tim promosi, Crotone.

Duel Crotone vs AC Milan bakal tersaji di Stadion Ezio Scida, Minggu (27/9/2020).

Di atas kertas, AC Milan diprediksi akan memenangkan pertandingan dengan mudah.