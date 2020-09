JADWAL Liga Italia: AC Milan Lakoni Laga Mudah, Cagliari vs Lazio, Big Match AS Roma vs Juventus

Jadwal Liga Italia Pekan ke-2: AC Milan Lakoni Laga Mudah, Cagliari vs Lazio, Big Match AS Roma vs Juventus

POS-KUPANG.COM -Pertandingan Liga Italia 2020/2021 akan segera memasuki pekan kedua.

jadwal pertandingan Liga Italia pekan ke-2 tersedia dalam artikel ini.

Sebanyak 10 pertandingan bakal tersaji dalam pekan ke-2 Liga Italia, Sabtu (26/9/2020) hingga Selasa (29/9/2020).

Terdapat beberapa laga menarik yang diprediksi akan menghiasi Serie A giornata kedua.

AC Milan bakal melakoni laga tandang untuk menantang tim promosi, Crotone.

Jadwal AC Milan di Liga Italia 2020/2021 (Twitter @AC Milan)

Duel Crotone vs AC Milan bakal tersaji di Stadion Ezio Scida, Minggu (27/9/2020).

Di atas kertas, AC Milan diprediksi akan memenangkan pertandingan dengan mudah.

Mengingat klub berjuluk Rossoneri itu memiliki catatan yang gemilang.

Terhitung semenjak musim lalu, tim besutan Stefano Pioli itu membukukan 15 pertandingan tanpa tersentuh kekalahan sama sekali.