BIKIN Fans Patah Hati, Iqbaal Ramadhan Pamer Foto Mesra Bareng Pacar: Kamu Membuatku Sangat Bahagia

POS KUPANG, COM - Iqbaal Ramadhan membuat penggemarnya heboh.

Pemeran utama film Dilan ini tampak mengungkap kalimat romantis untuk pacarnya, Zidny Lathifa.

Diketahui, pacar Iqbaal Ramadhan merayakan ulang tahun pada Selasa (22/9/2020).

Melalui unggahan di Instagram, Selasa (22/9/2020), Iqbaal menuliskan selamat ulang tahun untuk Zidny Lathifa.

Pada unggahannya itu, Iqbaal membagikan satu potret Zidny serta dua potret kebersamaan mereka.

Bagi Iqbaal, Zidny tak pernah berubah sejak ia mengenalnya 7 tahun lalu.

Tak lupa, mantan anggota Coboy Junior itu mengaku bahwa sang kekasih yang dikenalnya selama 7 tahun itu membuatnya sangat bahagia.

"Happy 20th birthday to the very same Zidny I first met 7 years ago. You make me so happy," tulis Iqbaal seperti Grid.ID kutip.

"(Selamat 20 tahun untuk Zidny yang tak pernah berubah dari aku kenal sejak 7 tahun lalu. Kamu membuatku sangat bahagia).

Sontak unggahan Iqbaal tersebut dibanjiri komentar netizen yang merasa patah hati.